Nederlandse fraudeur ontloopt schadeclaim van 127 miljoen euro

In een tussenvonnis oordeelde de rechter in oktober 2022 al dat de man inderdaad schuldig was aan valsheid in geschrifte en belangenverstrengeling, en ook schadeplichtig was. De hoogte van de schade moest echter nog worden vastgesteld. Ook vond de rechter destijds dat de man ten onrechte bonussen had ontvangen.

Nepwinst

Dat was een voor de ex-werkgever hoopgevende tussenuitspraak. Maar uit de gisteren openbaar geworden einduitspraak blijkt dat het handelsbedrijf niet wist hard te maken dat de man ofwel opzettelijk schade veroorzaakte, ofwel dat er een oorzakelijk verband was tussen het gesjoemel en de gestelde schade.