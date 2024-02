Ontslag 'uit het niets' kost Delfts ziekenhuis 300.000 euro

Van de kantonrechter moet het ziekenhuis haar het salaris doorbetalen gedurende de opzegtermijn, tot april van dit jaar. Met een totaal bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van 6385 euro komen de totale loonbetalingen neer op 83.000 euro.

Totaal 3 ton

Dat betekent dat de hele ontslagprocedure het ziekenhuis in totaal 300.000 euro kost. Advocaat Pelser zegt tevreden te zijn over de uitspraak. Hoewel haar cliënte een hogere schadevergoeding wegens onterecht ontslag had gevraagd, gaat zij niet in hoger beroep. "Dit is een goede uitspraak, er is sprake van gerechtigheid. En zij was er ook wel klaar mee."

Woordvoerster Maroesja Hupkes van het Reinier de Graaf Gasthuis laat weten dat de werkgever evenmin in hoger beroep gaat, maar verder niet op de zaak wil ingaan. "Wij geven opvolging aan de uitspraak van de rechter en doen er vanwege privacyoverwegingen verder geen inhoudelijke mededelingen over."