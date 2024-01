Bonus voor ontslagen directeur die seks had met vrouw van ondergeschikte

Nu blijkt dat de directeur daarmee geen genoegen nam, en daarna nóg een rechtszaak begon. Ondanks het feit dat hij wegens de affaire begin 2022 op non-actief was gezet, vond hij namelijk dat hij wel recht had op de bonus over dat jaar. Dat ging over een flink bedrag, want naast zijn vorstelijke salaris kreeg de man jaarlijks zo'n 80.000 euro aan bonus.

Recht op bonus

Uit de gisteren openbaar geworden uitspraak blijkt dat de Tilburgse kantonrechter hem in dit geval wel gelijk geeft. Hoewel de man destijds volgens de rechter terecht wegens ernstig verwijtbaar handelen zonder ontslagvergoedingen werd ontslagen, kan hij wel aanspraak maken op zijn bonus over 2022.