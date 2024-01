Man verdacht van hulp bij overval op boekhouder, ontslag terecht

De werknemer liet het daar niet bij zitten. Hij stapte naar de rechter, waar hij zijn baan niet terugeiste, maar wel een aantal ontslagvergoedingen. Ook zou hij via die weg zijn recht op een WW-uitkering kunnen veiligstellen. Bij een verwijtbaar ontslag op staande voet is de kans op een uitkering klein.

Ontslagvergoedingen

Tijdens de rechtszaak wees de werknemer erop dat hij niet voor betrokkenheid bij de overval is vervolgd of veroordeeld. Daarom zou zijn werkgever niet mogen aannemen dat hij daaraan schuldig was. Hij maakte aanspraak op een reguliere ontslagvergoeding, salaris over zijn opzegtermijn, een schadevergoeding wegens onterecht ontslag en achterstallig loon. In totaal zou zijn ex-werkgever hem zo'n 17.000 euro moeten betalen.