Thuiswerker kan fluiten naar salaris over inlogtijd

"Zodra zij voor aanvang van haar dienst ingelogd was in de systemen (…) had zij de mogelijkheid om thuis haar tijd tot aan het aanvangstijdstip van haar dienst (…) vrij in te richten. In die tijd hoefde zij geen arbeid te verrichten en had Teleperformance geen zeggenschap over haar en de manier waarop zij die tijd wilde indelen", aldus de uitspraak.

In plaats van geld te ontvangen, moet de vrouw nu opdraaien voor een deel van de juridische kosten van haar werkgever. Dat kost haar 464 euro.

Staartje

Overigens krijgt ook de zaak van haar op kantoor werkende collega nog een staartje. Teleperformance heeft besloten om in die zaak in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland.