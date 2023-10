Werknemer voor rechter na negatieve recensies: 'Do not work here'

"Terrible place to work", schrijft een andere anonieme ex-verkoopmedewerker, die vervolgt: "Toxic company culture, stay away!" Een derde schrijft: "If you want to enjoy your work and life, do not work at Innova."

Respectloos

Innova vermoedde destijds - op basis van via het communicatieplatform Teams achterhaalde - 'respectloze' berichten tussen de betreffende manager en een vertrokken collega, dat deze beide mannen achter de anonieme reviews zaten.

In september 2021 liet Innova de manager weten hem daarvan te verdenken. Het bedrijf dreigde hem wegens het overtreden van zijn geheimhoudingsbeding een boete van 25.000 euro te geven. Als hij ervoor zou zorgen dat de recensies werden verwijderd, hoefde hij die boete niet te betalen.