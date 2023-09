Werkgever zet zieke secretaresse onder druk, moet 200.000 euro betalen

Nu blijkt dat de Chipsoft tegen deze uitspraak in hoger beroep is gegaan, maar die zaak eveneens heeft verloren. Ook het Amsterdamse hof vindt dat de werkgever verwijtbaar handelde. Het hof verhoogt de daaraan verbonden 'billijke schadevergoeding' bovendien met 20.000 euro.

Ruim 200.000 euro

Dat betekent dat Chipsoft de inmiddels 46-jarige vrouw in totaal 205.000 euro moet betalen. Volgens haar advocaat Keje Molenaar is zijn cliënte 'heel blij' met de uitspraak. "Wat haar betreft is hiermee de kous af. Zij heeft zeer onder de zaak geleden, en had niet in hoger beroep willen gaan. Nu kan zij zich eindelijk concentreren op haar toekomst en het verdere verloop van haar carrière."

Directeur Hans Mulder van Chipsoft zegt dat deze zaak 'wat ons betreft alleen maar verliezers kent' en zich neer te leggen bij de uitspraak. "Wij kijken kritisch in de spiegel, en geven uitvoering aan het vonnis. Uiteraard wensen wij onze oud-werkneemster veel sterkte."