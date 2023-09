Pieter Pot moet 36.000 euro betalen na schaduwen zieke werknemer

Het laten volgen van werknemers is slechts aanvaardbaar onder zeer bijzondere omstandigheden, benadrukt de kantonrechter. Omdat de werkgever in dit geval naar eigen zeggen slechts 'een onderbuikgevoel' had dat er iets niet in de haak was, was deze maatregel volgens de rechter buitenproportioneel.

Medische onderbouwing

Bovendien had het bedrijf op de basis van de waarnemingen van de rechercheurs niet mogen constateren dat de werknemer loog. "Uit de rapportage kan niet worden afgeleid dat werkneemster tegen de bedrijfsarts zou hebben gelogen, of dat zij feitelijk meer kon dan door haar aangegeven of op andere wijze haar re-integratie zou belemmeren", aldus de uitspraak.