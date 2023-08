Botte ontkenning arbeidsconflict kost werkgever 184.000 euro

Daarnaast moet het bedrijf de werkneemster nog zo’n 60.000 euro aan onterecht ingehouden salarissen en bonussen betalen.

Het is onbekend of het bedrijf of de werkneemster tegen de uitspraak in hoger beroep zijn gegaan. De werkneemster, die een extra schadevergoeding van 150.000 euro in plaats van 50.000 euro had geëist, was onbereikbaar voor commentaar. Chipsoft gaf vandaag nog geen toelichting op de uitspraak.