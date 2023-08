Bedrijvendokter en Fokker-fanaat Rosen Jacobson (73) overleden

Ook de afgelopen jaren bleef Rosen Jacobson nog bij Fokker betrokken, en er geld in steken. In 2021 kocht hij twee dochterbedrijven met 650 werknemers van Fokker Technologies. Dat is het onderhoudsbedrijf en bouwer van vliegtuigonderdelen die na het faillissement van de vliegtuigbouwer in 1996 was doorgestart, en sinds 2015 in handen is van het Britse GKN Aerospace.

Niet alles wat de bedrijvendokter aanraakte, veranderde overigens in goud. Zo gingen zijn luchtvaartbedrijven Emergo en Denim Air failliet. Het door zakenblad Quote geschat vermogen van Rosen Jacobson zakte van 201 miljoen euro in 2008 tot 145 miljoen euro eind vorig jaar.