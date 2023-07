Man kan fluiten naar 'lening' van 24.000 euro aan escortdame

Volgens de kantonrechter blijkt uit de stukken dan ook dat er geen sprake was van een amoureuze relatie, maar 'toch echt' van 'een relatie tussen een escortdame en cliënt'.

Liefde niet te koop

"Dat de man teleurgesteld is, betekent echter niet dat daardoor de al gedane betalingen opeens leningen zijn of dat de vrouw anderszins geld moet terugbetalen", concludeert de kantonrechter in de uitspraak. "Evenmin betekent dit dat de vrouw bij de man moet komen wonen of zijn vrouw moet worden. Liefde is nu eenmaal niet te koop."