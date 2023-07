Stratenmaker gaat na val naar dokter: baan kwijt

De volgende ochtend meldde de stratenmaker aan zijn werkgever dat hij naar de huisarts wilde, vanwege pijnklachten veroorzaakt door de val. Daarvoor kreeg hij akkoord. Nog diezelfde dag ontsloeg het bedrijf hem echter op staande voet.

Werkweigering

Het bedrijf zei de man te ontslaan omdat hij in het verleden meerdere keren te laat was gekomen, en omdat hij die dag niet op zijn werk was verschenen. Volgens de werkgever was sprake van werkweigering.