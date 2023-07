Rechter: glas gooien naar manager is wel reden voor ontslag

De werkneemster ging niet met het ontslag akkoord, en stapte naar de rechter. Volgens haar was zij tijdens het incident 'overmand door emoties', en leed zij destijds aan hoofdpijn en burn-outklachten.

Burn-out

Bovendien zei zij het glas niet in de richting van de manager te hebben gegooid. Ook van een klap zou geen sprake zijn geweest. Zij zou hem 'enkel in het voorbijgaan per ongeluk in het gezicht hebben geraakt'.