Drankje drinken kost barman baan en maandsalaris

In december van dat jaar werd de barman geschorst en later ontslagen, omdat hij tegen de regels in tijdens zijn werk in restaurant Lucca een alcoholisch drankje zou hebben genuttigd. Videobeelden toonden aan dat hij achter de bar whisky in een kartonnen beker schonk, vervolgens wat opruimde, en daarna met de beker naar buiten wandelde.

Alcohol verboden

Het horecabedrijf stapte naar de rechter om het arbeidscontract van de barman te kunnen verscheuren. Daarbij wees het bedrijf erop dat het drinken van alcohol tijdens werktijd volgens de bedrijfsreglementen streng verboden is.