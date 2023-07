Manager onterecht ontslagen na klacht over bijten in oorlel collega

Alle vier de vrouwen hadden enkele vergelijkbare klachten. Zo zou de manager dicht op hen hebben gestaan, en hebben gesproken over privézaken als zijn huwelijksproblemen. Ook zei hij vaak dat hij de directeur van het bedrijf goed kende, wat als intimiderend werd ervaren. Drie van de vier vrouwen zeiden dat de man hen ook ongewenst had aangeraakt.

Oorlel

De eerste klaagster vertelde dat de man zijn gezicht eens heel dicht bij het hare had gebracht, en in haar oorlel had gebeten. Een andere vrouw zei dat de man haar met zijn lijf in een hoek had geduwd. Volgens de derde klaagster had de manager haar eens in het kopieerhok vastgepakt, met beide handen in haar zij.