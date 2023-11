Schade door storm Ciarán? Hier heb je recht op

Normaal gesproken kun je bij de NS geen vergoeding krijgen als er sprake is van een storm, zoals vandaag, maar nu maakt de NS een uitzondering. Dus de regels voor vergoeding bij vertraging, zoals die op de site van de NS staan, gelden vandaag wel.

1. Waar moet ik allereerst op letten?

Goed om te weten is dat de expert van je verzekeraar de stormschade goed wil kunnen opnemen. Het is daarom van belang om het tijdstip zo goed mogelijk te registreren en de stormschade die is ontstaan niet direct op te ruimen.