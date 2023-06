Legerofficier na 30 jaar ontslagen wegens privéritjes en medailles

Uit de gisteren openbaar geworden uitspraak blijkt dat de Haagse rechtbank anders oordeelt. Volgens de rechter had Defensie de man niet hoeven waarschuwen, nadat bleek hoeveel privéritten hij had gemaakt. "Binnen Defensie mag als algemeen bekend worden verondersteld dat privégebruik van dienstvoertuigen niet is toegestaan."

Lange dienst nadelig

Zijn langdurige dienstverband werkte in dit geval niet in het voordeel van de officier, maar juist in zijn nadeel. "Het mocht van hem redelijkerwijs worden verwacht, mede gelet op zijn vele dienstjaren, dat hij hiermee bekend was", aldus de uitspraak.