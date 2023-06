Verwaarlozing van zieke werknemer kost ING 755.000 euro

Volgens de kantonrechter had een grote werkgever als ING met ruim 14.000 werknemers in Nederland best ergens een geschikte plek kunnen vinden voor de man, die beschikte over een 'uitstekend financieel inzicht' en 'het vermogen om creatieve oplossingen te bedenken'. Ook wees de rechter erop dat de man 23 jaar voor de bank had gewerkt, en altijd goed was beoordeeld.

Ontslagvergoedingen

Omdat ING volgens de kantonrechter 'ernstig verwijtbaar' handelde, moet de bank naast een fikse reguliere ontslagvergoeding ook nog een schadevergoeding voor onterecht ontslag betalen.