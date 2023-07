Ophef om register alcoholdiploma's: 'Hoogte inschrijfgeld is bespottelijk'

'Kennis van sociale hygiëne' is een belangrijk en noodzakelijk diploma voor mensen die in de horeca werken, in een nachtwinkel staan, of achter de bar staan bij een voetbalkantine. 600.000 mensen in Nederland hebben zo'n diploma.

Zonder schriftelijk bewijs van die kennis wordt er geen alcoholvergunning afgegeven. De trainingen voor het diploma worden online en in zaaltjes aangeboden. Als die mensen hun diploma hebben gehaald, belanden ze in een groot register: het register Sociale Hygiëne. Gemeenten kunnen hierin checken of medewerkers van de nachtwinkel of kroeg inderdaad zo'n diploma hebben.

Nieuw register

Dat register wordt al jaren beheerd door de onafhankelijke Stichting Vakbekwaamheid Horeca, maar de overheid neemt vanaf vandaag dit register over.

Waarom? "Het kabinet vindt dat dit soort publieke taken door de overheid beheerd moeten worden. Belangrijke reden hiervoor is dat we de privacy van mensen en de gegevens beter willen beschermen en dat het register zo actueel blijft", licht een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid toe. Het register komt onder hetzelfde beheer te staan als het BIG-register en het Donorregister.

Prijskaartje

Maar daar zit wel een flink kostenplaatje aan: 1,9 miljoen euro per jaar, blijkt uit navraag bij het ministerie. Dat is bijna vier keer zo duur als het oude register dat bijna 5 ton kostte.

Aan mensen die zich vanaf 1 juli willen inschrijven in het register gaat de overheid daarom een inschrijfbedrag van 92 euro vragen. Bij het oude register was dat gratis. De 600.000 mensen die in het oude register staan, kunnen gratis overstappen.