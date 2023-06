Consumentenbond wil lastpak in de ondernemingsraad wippen: mag niet

Hoe het mogelijk is dat bij een organisatie die juist opkomt voor de belangen van zwakkere partijen als consumenten een 'lastige' werknemer uit de or wordt geweerd waarbij ook sprake is van inmenging van de directie, is nog onduidelijk.

Alsnog afscheid

Ook is onbekend of de Consumentenbond de man weer aan het werk wil laten, of via een hoger beroep of onderlinge overeenkomst alsnog afscheid van hem zal proberen te nemen. Een woordvoerder laat weten dat de organisatie zich onthoudt van commentaar. "Het is een interne aangelegenheid, waar wij niets over willen zeggen."

De advocaat van de werknemer was nog niet in de gelegenheid een toelichting te geven.