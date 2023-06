Terecht ontslag voor ziekelijk klagende trambestuurder

De 58-jarige man werkte sinds 1995 bij HTM als trambestuurder, en had al jarenlang een moeizame relatie met zijn werkgever. Uit een uitspraak van de Haagse kantonrechter blijkt dat zijn eerste aanvaring met HTM al dateerde van vóór 2012.

Tien jaar klagen

In de daarop volgende tien jaar bleef de man met de regelmaat van de klok zijn klachten over zijn werkgever ventileren. Zo voerde hij in 2012 een discussie over achterstallig loon, waarbij hij verschillende mensen in de organisatie bestookte met vragen en e-mails.