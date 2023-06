Vermeende doodsbedreiging met pistool onbewezen, werknemer krijgt 14.000 euro

Dat een neef van de werknemer via Whatsapp wel bedreigingen uitte, kan volgens de kantonrechter in dit geval niet leiden tot een ontslag op staande voet. Gedrag van vrienden of familieleden kan soms wel aan een werknemer worden toegerekend, maar omdat het bedrijf de man verweet de bedreigingen zelf te hebben geuit, gaat die vlieger in dit geval niet op.

Baan niet terug

Daarom vindt de kantonrechter dat het ontslag op staande voet geen stand kan houden. Dat betekent echter niet dat de man terugkeert op de werkvloer. De arbeidsverhoudingen zijn zo ernstig verstoord, dat de werknemer zijn baan niet terug wil. Wel moet zijn ex-werkgever hem een trits ontslagvergoedingen betalen.