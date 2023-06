Directeur die werd ontslagen wegens gesjoemel, vangt wel 350.000 euro

Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van het gerechtshof in Arnhem, en een reactie van de werkgever.

Belangenverstrengeling

De man werkte 17 jaar bij het beursgenoteerde leasebedrijf Econocom uit Utrecht, waar hij was opgeklommen tot strategisch directeur. In die functie verdiende hij inclusief bonussen ruim 41.000 euro bruto per maand.

Econocom verhuurt artikelen, en is vooral actief in de publieke sector en voor zorgbedrijven. Rolstoelleverancier HMC, die in 2020 failliet ging, was destijds een grote klant van het bedrijf.