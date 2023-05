Zorgelijke cijfers: niet alleen mensen met lage inkomens kloppen aan voor schuldhulp

Ondernemers

Ook opvallend veel ondernemers klopten vorig jaar aan voor hulp bij de gemeente om van hun schulden af te komen. Het aantal steeg met 58 procent: van 2.100 naar bijna 3.500 ondernemers "Je ziet dat steeds meer ondernemers, denk aan bakkers of sauna-eigenaren, de verschillende crisissen niet meer aankunnen. Ze hadden eerst last van de coronacrisis en daarna kwam de energiecrisis nog op hun dak."

40.000 euro schuld of meer

Vorig jaar klopten in totaal 75.000 mensen aan bij een gemeente. Voor 16.423 mensen kwam er een schuldregeling. De gemiddelde schuld is 40.000 euro per jaar. Dat aantal is zo goed als gelijk gebleven ten opzicht van vorige jaren.

Onder zzp'ers en ondernemers is de gemiddelde schuld 74.000 euro. "Maar dat is een gemiddelde, we kennen ook verhalen van mensen die een ton of meer schuld hebben."