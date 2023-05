Broodjesdiefstal komt Jumbo-chef na 42 jaar dienst duur te staan

De vrouw werkte sinds 1980 bij een franchisevesting van Jumbo in Zuid-Holland, waar zij leiding gaf aan de afdeling groente en fruit. Tot 2016 was de supermarkt eigendom van haar ouders, en later ook haar broer. Daarna werd de winkel verkocht, en kwam in handen van een andere franchisenemer.

Gratis lunch

In september 2022 kreeg de werkgever een tip van een collega, dat de vrouw broodjes uit de winkel zou pakken zonder daarvoor te betalen.

Toen uit camerabeelden bleek dat de vrouw inderdaad broodjes pakte zonder die direct af te rekenen, schakelde de supermarkt bedrijfsrecherche Hoffmann in. Een medewerker van Hoffmann constateerde op twee dagen eveneens dat de vrouw rond lunchtijd broodjes meenam naar de kantine.