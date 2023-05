'Grappige' toespraak op bedrijfsfeest kost timmerman zijn baan

Voor de rechtbank Rotterdam in Dordrecht haalde de man deels zijn gelijk. De kantonrechter vindt de meeste passages in de omstreden toespraak niet beledigend, met uitzondering van de opmerking over de loopse teef.

Grof taalgebruik

Dat dergelijke uitdrukkingen volgens de timmerman binnen het bedrijf niet ongebruikelijk zouden zijn, vindt de kantonrechter geen rechtvaardiging. "Voor zover dit soort grof taalgebruik gebruikelijk is op de werkvloer […] had hij zich kunnen en moeten realiseren dat het niet gepast is om tijdens een bedrijfsfeest, in aanwezigheid van derden, dit soort uitdrukkingen te gebruiken voor vermeend gedrag van één van de directieleden."