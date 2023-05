Bitvavo-topman Nuvelstijn gedupeerd door 'wonderbelegger'

Klanttegoeden

Begin dit jaar kwam Bitvavo in het nieuws, nadat bleek dat 280 miljoen euro aan klanttegoeden waren gestald bij het moederbedrijf van de failliete cryptobelegger Genesis.

Door de financiële problemen van die bedrijven was het onzeker geworden of die tegoeden terug zouden komen. In februari sloot Bitvavo daarover een akkoord, waaronder het grootste deel zou worden terugbetaald.