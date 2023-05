Man die collega 'stoephoer' noemde, krijgt toch geen 48.000 euro

De 61-jarige man werkte sinds 2006 als verkoopmedewerker voor een groothandel in sanitair, met vestigingen in Zwolle en Groningen. In die functie was hij opgeklommen tot hoofd van de showroom.

Incidenten

Vorig jaar kwamen de arbeidsverhoudingen echter onder druk te staan, en was er sprake van enkele incidenten waarbij de werknemer zich agressief en intimiderend tegen collega's zou hebben uitgelaten. Zo had de man in februari tegen een collega gezegd 'wat ben je toch een trut'.