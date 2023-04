Man die stiekem drie banen had, moet 90.000 euro terugbetalen

Van zijn tweede werkgever kreeg de man wel toestemming nog 8 uur in de week te werken voor Wooncompas. In werkelijkheid werkte hij daar dus 36 uur in de week. Dat ging opmerkelijk lang goed. Zijn werkgevers hadden niets in de gaten, mogelijk omdat de werknemer in zijn functies veel buiten kantoor kon werken.

Derde baan

In oktober van 2019 meldde de man zich als gevolg van een verkeersongeval ziek bij Wooncompas, een maand later meldde hij zich ook ziek bij Mooiland. Van beide werkgevers kreeg hij tijdens ziekte zijn loon doorbetaald.

Hoewel de man bij zijn eerste twee werkgevers dus ziek thuis zat, ging hij in de zomer van 2020 doodleuk nog een derde dienstverband aan. In april van dat jaar ging hij aanvankelijk als zzp'er 8 uur in de week werken bij wooncorporatie Wooninvest in Voorburg; in juni volgde daar een voltijdsdienstverband.