Cao-lonen stijgen meest in 40 jaar: 'Acties van werknemers helpen'

Koopkracht daalt nog wel

Maar de prijzen in de winkel stijgen nog steeds flink, en daardoor schieten werknemers er nog altijd bij in. Zo daalde de inflatie in maart weliswaar tot 4,4 procent, maar in januari was dat nog 7,6 procent en in februari 8 procent.

Daarmee is de inflatie over het eerste kwartaal circa 6,6 procent in vergelijking met een jaar eerder, waardoor de koopkracht in de eerste drie maanden van het jaar met zo'n 1,5 procent daalde, aldus het CBS.