KLM gooit piloot op straat na jarenlang wangedrag

Volgens de vrouw had hij haar in een discotheek ongewenst gezoend, en tot twee keer toe in haar schouder hebben gebeten. Toen zij hem daarop een por verkocht, zou zij zijn uitgescholden, bedreigd en geïntimideerd. "Wil je vechten, hoer? Ik kom van de straat", zou hij onder meer hebben gezegd.

Onzin

Terug in het hotel zou de gezagvoerder tevergeefs hebben geprobeerd om in haar kamer te komen. In de periode daarna bestookte de gezagvoerder de vrouw met 'nare' berichten. Toen de vrouw in 2020 met de gezagvoerder moest gaan vliegen, en zich wendde tot de manager van het cabinepersoneel kreeg zij te horen dat KLM niets met een klacht zou doen omdat de man een 'technisch goede vlieger' was.