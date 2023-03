Geheime relatie en wangedrag kosten legerofficier zijn baan

Hoewel de rechtbank Den Haag erkende dat het ontslag ingrijpende gevolgen had omdat de man zijn baan en daarmee zijn inkomen verloor, kreeg Defensie er in januari 2021 toch groen licht voor. Daarbij tekende de rechter aan dat een verbetertraject weinig zin zou hebben gehad om de officier niet inzag dat zijn gedrag grensoverschrijdend was.

Wangedrag

De officier ging tegen die beslissing in hoger beroep, maar ook die procedure heeft hij nu verloren. Dat blijkt uit de deze maand openbaar geworden uitspraken in beide zaken. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt dat Defensie het gedrag van de majoor terecht beschouwt als wangedrag.

Ook de CRvB vindt dat het strafontslag niet te streng is. "Defensie dient te beschikken over integer en betrouwbaar personeel", aldus de bestuursrechter. Dat belang weegt zwaarder dan het belang van de officier bij behoud van zijn baan. Daarbij weegt mee dat er sprake was van langdurig wangedrag, gericht tegen meerdere ondergeschikten.