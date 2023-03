Sjoemelchauffeur moet 37.000 euro betalen na misbruik tankpas

De rechter is niet onder de indruk van dat verweer, blijkt uit een afgelopen woensdag in Haarlem uitgesproken vonnis. "De gedaagde heeft zijn betwisting op geen enkele manier onderbouwd", aldus de uitspraak. "De rechtbank acht zijn betwisting in het licht van de door Bos aangedragen bewijzen inclusief de foto's bovendien ongeloofwaardig."

Dat betekent dat de chauffeur zijn voormalige werkgever 31.345,68 euro aan schade moet vergoeden. Ook moet hij opdraaien voor ruim 1.700 euro aan kosten van de beslaglegging, en bijna 3.700 euro aan proceskosten van het transportbedrijf. Nog even los van zijn eigen advocaatkosten moet hij in totaal dus zo'n 37.000 euro betalen.