Conservenfabriek moet onterecht ontslagen directeur miljoen betalen

Daarbij moet Coroos de man nog bijna 136.000 euro aan bonussen betalen, en 194.000 euro aan niet opgenomen atv- en vakantiedagen. De werkgever had gezegd dat die dagen waren verlopen. In totaal komen de vergoedingen uit op één miljoen euro.

Op tilt

Advocaat Peter de Boer van de directeur zegt 'niet ongelukkig te zijn' met de uitspraak. "We hebben de afgelopen tijd veel publiciteit gezien over de manier waarop werkgevers omgaan met klachten. Daardoor slaan sommige werkgevers nu meteen op tilt als er een klacht binnenkomt. Men gaat meteen in de exit-stand: de aangeklaagde persoon moet weg. Dat is een heel gevaarlijke reflex."