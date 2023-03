Seksueel getint wangedrag kost stagebegeleider Defensie zijn baan

De man werkte al 30 jaar bij Defensie, waar hij was opgeklommen tot de rang van luitenant der eerste klasse bij de Koninklijke Luchtmacht. In die functie was hij onder meer verantwoordelijk voor stagebegeleiding.

Klacht wangedrag

In mei 2019 diende een jonge stagiaire een klacht tegen hem in wegens ongepast gedrag. Volgens haar had de man haar negen maanden lang een onveilig gevoel gegeven door een trits ongewenste gedragingen, vaak met een seksuele ondertoon.