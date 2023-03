Man verliest goedbetaalde baan door gesjoemel met uitlaatservice

Uit een in november gedane, maar gisteren pas openbaar geworden uitspraak blijkt dat de Rotterdamse kantonrechter niet onder de indruk was van zijn verweer.

Oordeel rechter

De werknemer had niet bewezen dat hij de vergoeding had gebruikt ter beloning van mensen die zijn hond wel hadden uitgelaten. Maar zelfs als dat wel zo was geweest, had hij er niet van uit mogen gaan dat dit een juiste besteding van het geld was. Zijn werkgever had slechts de kosten voor de uitlaatservice willen vergoeden.