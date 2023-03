Moeder moet bij rechter 9 weken ouderschapsverlof afdwingen

Vanaf augustus hebben ouders in het eerste jaar na de geboorte van hun kind wettelijk recht op negen weken grotendeels doorbetaald ouderschapsverlof.

Weigering

Het notariskantoor verbood de vrouw het verlof op te nemen, omdat zij niet zo lang zou kunnen worden gemist. "Voor de periode van jouw zwangerschaps- en bevallingsverlof is het niet mogelijk om jouw functie op te vullen door iemand met notariële ervaring", schreef de werkgever. "Dit omdat er op het moment een krapte is op de arbeidsmarkt en notarieel personeel al helemaal niet te krijgen is."