21 jaar in dienst: ontslagen na meenemen gevonden iPad

De kantonrechter in Haarlem geeft de werkgever in deze zaak gelijk. Volgens de rechter had de man zich de iPad opzettelijk toegeëigend en is hij daarmee 'het vertrouwen van zijn werkgever onwaardig' geworden.

Zelfs als de werknemer de gedragscode niet precies kende, had hij zich moeten realiseren dat het zonder toestemming van een leidinggevende meenemen van het apparaat niet was toegestaan.

Privacygevoelig

"Het gaat hier niet om een miniem vergrijp, een bagateldelict, maar om toe-eigening van een iPad", aldus de rechter. "Een iPad vertegenwoordigt onmiskenbaar een bepaalde waarde en is bedoeld om gegevens waaronder mogelijk privacygevoelige gegevens in op te slaan, welke gegevens niet voor een ander zijn bedoeld." De iPad in kwestie bleek overigens van een bemanningslid van KLM te zijn.