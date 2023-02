Mengen as na crematie kost medewerkster DELA de kop

De rechter vindt in de eerste plaats dat DELA de vrouw terecht een officiële waarschuwing gaf, omdat zij nu eenmaal fouten had gemaakt tijdens de crematies. Dat mogelijk ook haar collega fouten maakte, of de procedures en de techniek te wensen overlaten doet daaraan niets af.

Toch zijn volgens de kantonrechter de fouten van de vrouw en haar overtrokken reactie op de berisping geen goede redenen om haar op straat te zetten. De verstoorde arbeidsverhouding is dat echter wel. "Het incident is uitgegroeid tot een onoverbrugbaar conflict waarbij het vertrouwen over en weer weg is."

Pittige kritiek

De uitspraak bevat pittige kritiek op de opstelling van zowel de werkgever als de werknemer, die leidde tot 'totaal ontwrichte verhoudingen'. Zo benadrukt de kantonrechter dat DELA steken liet vallen, bijvoorbeeld door niet in te gaan op de terechte kritiekpunten van de medewerkster.