Ontslag op staande voet na 'lenen' stoelhoes van 60 euro

Ook heeft de chauffeur waarschijnlijk geen recht op een ww-uitkering, en moet hij zijn werkgever zo'n 3500 euro aan schadevergoedingen betalen. Dat blijkt uit een onlangs openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Zeeland West-Brabant.

Stoelhoes

De 56-jarige man werkte sinds 2020 als chauffeur bij het Brabantse transportbedrijf. Eind september was hij bij een klant van het bedrijf in België om een lading op te halen. Die klant ontdekte later dat een stoelhoes van een van zijn vorkheftrucks was verdwenen. Op camerabeelden was te zien dat de hoes - met een waarde van zo'n 60 euro - was weggenomen door een chauffeur.