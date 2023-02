Rechter: 'Ik dien mijn ontslag in!' is niet echt ontslag nemen

De kantonrechter stelt in de uitspraak voorop dat 'de zinsnede "bij deze dien ik mijn ontslag in!" in eerste instantie aan duidelijkheid niets te wensen overlaat'. Maar tegelijk benadrukt de rechter dat de boodschap in de context van de rest van de email moet worden gelezen.

Onbehoorlijk

Gezien de omstandigheden vindt de kantonrechter die woorden 'geen duidelijke en ondubbelzinnige verklaring' waarmee de teamleider zijn dienstverband had willen beëindigen. Avia had bij de man moeten nagaan of hij daadwerkelijk zijn arbeidsovereenkomst wilde opzeggen.