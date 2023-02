Boskalis mag directeur gezondheid ontslaan na weigering vaccinatie

Mogelijk hoger beroep

Advocaat Jurgen Hooymayers van de werkneemster erkent dat de uitspraak teleurstellend is, zeker gezien de eerder door Boskalis geboden vertrekpremie van 200.000 euro.

"Dat is het risico van procederen. Maar soms wil je een principiële uitspraak. Dan kan het twee kanten uitgaan. In dit geval is het ten nadele van mijn cliënte verlopen. Zij overweegt in hoger beroep te gaan. Wij hebben nog een heleboel over de zaak te zeggen. Ik vind dat de werkgever in dit geval veel te kort door de bocht is gegaan."