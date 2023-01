Ambtenaar 'wist niets' van 920.000 euro cash in zijn keuken

Dat blijkt uit een deze week openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Kapitaal in keuken

De 53-jarige man werkte sinds 2007 als ambtenaar bij de Belastingdienst. Nadat in het kader van een onderzoek in februari 2022 informatie bij criminelen was opgedoken waarvan bleek dat de ambtenaar die niet veel eerder had opgevraagd, deed de politie in juli een inval bij de man.