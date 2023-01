Terecht ontslag universitair docent na kritiek op coronatests

Als de microbioloog een maand later opnieuw niet verschijnt voor een gesprek, waarin hij zich moest verantwoorden over de totstandkoming van een onderzoek is de grens voor zijn werkgever bereikt. Op 21 juni wordt de man op staande voet ontslagen.

Daarbij voert het universitaire ziekenhuis een waslijst aan ontslaggronden aan. Zo zou de man door het tegen de instructies en afspraken in naar buiten brengen van zijn persoonlijke opvattingen die niet overeenkomen met de opvattingen van het ziekenhuis de 'eer en goede naam van zijn werkgever en collega's in diskrediet brengen' en 'een grote maatschappelijke onrust creëren'.

Naar de rechter

De microbioloog neemt geen genoegen met zijn ontslag, en stapt naar de rechter om zijn baan terug te krijgen. Tijdens de rechtszaak betoogt de man onder meer dat het universitair ziekenhuis hem de mond wil snoeren omdat hij anders denkt over het vaccinatie- en testbeleid van zijn werkgever en de overheid.