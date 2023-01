Medewerker cryptobeurs LiteBit stal 150.000 euro van klanten

De man werkte voor LiteBit, een Nederlands handelsplatform waarop mensen kunnen handelen in cryptovaluta als bitcoin, dogecoin of ethereum. In zijn functie had hij toegang tot de cryptocurrency- en klantenaccounts.

Ontvreemde crypto

In 2019 ontdekte zijn werkgever dat hij cryptotegoeden van de rekeningen van klanten achterover drukte. Nader onderzoek wees uit dat de man met 193 transacties op 46 accounts voor omgerekend ruim 152.000 euro had buitgemaakt.