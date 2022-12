Rijleraar ontslagen na amicale appjes met jonge vrouwelijke leerlingen

In het voorjaar van 2021 raakte de man besmet met het coronavirus, en was daar ernstig ziek van. Na herintreding kreeg hij in oktober weer een terugval, waardoor hij opnieuw volledig arbeidsongeschikt raakte.

Nieuwe klacht

Terwijl de man ziek thuiszat, beklaagde een moeder van een 17-jarige leerlinge zich in november vorig jaar bij de rijschool over appjes die de instructeur aan haar dochter had gestuurd. De man had haar onder meer gevraagd naar haar kleding en drankgebruik, en gezegd dat hij zich tijdens de rijles soms verveelde.