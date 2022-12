Manager die Tinder-veroveringen besprak, raakt zijn baan kwijt

Afgelopen zomer dienden drie vrouwelijke collega's een klacht in bij het bedrijf, omdat de man hen veelvuldig en ongevraagd lastig zou vallen met verhalen over zijn date-en liefdesleven. Daarbij benadrukte hij steeds te vallen op veel jongere vrouwen omdat hij 'jong van geest' is, en deelde details over zijn seksuele ervaringen.

Tinder-dates

Volgens de meldingen zou de manager alle drie de collega's onder meer te pas en te onpas hebben verteld over zijn Tinder-dates. Daarbij zou hij hen ook regelmatig foto's hebben laten zien van zijn veel jongere veroveringen en exen, die tussen de 20 en begin 30 waren.