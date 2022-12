Aldi moet ten onrechte ontslagen medewerker 60.000 euro betalen

Direct na een gesprek waarin dat voornemen werd besproken, stelde Aldi namelijk in een mail dat terugkeer geen reële optie was omdat er 'beschadigingen zijn opgetreden die wellicht moeilijk te repareren' zijn. "Daarmee wordt in feite de deur die in het gesprek voor de werkneemster was opengezet weer dichtgegooid", aldus het hof in de uitspraak.

Geen half miljoen

Dat betekent dat Aldi inderdaad een vergoeding wegens 'ernstig verwijtbaar handelen' moet betalen. Bovendien stelde het hof die vergoeding hoger vast dan de kantonrechter. Het door de vrouw geëiste half miljoen vond het hof echter te gortig. Het supermarktbedrijf moet geen 50.000 euro, maar 60.000 euro overmaken.

Daartegenover staat dat de werkneemster volgens het hof geen recht heeft op de vergoeding van de juridische kosten.