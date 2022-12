Dit zijn de meest opvallende ontslagzaken van 2022

3: Klussen met knieklachten

Of onderstaande zaak in de categorie 'ziekte en ontslag' of 'privacy' valt, is onduidelijk. Maar opmerkelijk was hij wel. Een monteur van een Utrechts installatiebedrijf had zich met knieklachten langdurig ziekgemeld; hij zou moeite hebben met lopen, staan, tillen en knielen.

Zijn werkgever vertrouwde het niet, en liet de monteur gadeslaan en filmen. Zo werd vastgelegd hoe de man vrolijk aan het klussen was aan zijn nieuwe huis. Maar mag dat zomaar? Volgens de monteur was zijn privacy geschonden en was hij onterecht ontslagen. De rechter oordeelde anders; het ontslag bleef in stand.