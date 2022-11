Ambtenaar die loog over kanker had niet ontslagen mogen worden

De kantonrechter oordeelde daarom in de eerste plaats dat zijn werkgever de ambtenaar niet op staande voet had mogen ontslaan. De werkgever had 'moeten en kunnen weten dat er bij de werknemer sprake was van psychische overbelasting'.

Streep door ontslag

Zeker omdat de ambtenaar al vijftien jaar lang goed functioneerde, had zijn werkgever zich volgens de kantonrechter moeten afvragen wat er met hem aan de hand was. Onderzoek had dan uitgewezen dat de man een burn-out had. "Onder die omstandigheden had dat voor hem geen dwingende reden voor ontslag moeten opleveren."